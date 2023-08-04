РЖД выпустила листовку с призывом выявлять диверсантов. Ее опубликовали сайты детсадов, школ и детских домов

На сайтах детских домов, школ и детских садов в регионах появилась листовка РЖД с призывом выявлять диверсантов. Внимание на это обратило издание «7х7».

В листовке говорится, что «диверсии на железной дороге вновь стали реальностью». В связи с этим РЖД призывает граждан сообщать силовикам обо всех «подозрительных фактах и лицах, находящихся близ железнодорожных объектов».

«Важны также сведения о распространяемой в социальных сетях и интернет-мессенджерах информации, провоцирующей на противоправные действия», — говорится в листовке.

Как пишет «7х7», листовку «Выяви диверсанта» 31 июля и 1 августа опубликовали на сайтах детских садов в Северодвинске Архангельской области и Усинске республики Коми, детских домов в Кадникове Вологодской области и Сыктывкаре, школы искусств в Вологде, школы Вуктыла в Коми, детской библиотеки, школы искусств и бассейна в Ростове Великом, а также колледжей в Коврове и Юрьеве-Польском под Владимиром.

Кроме того, листовка появилась на своих сайтах несколько сельских администраций.

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