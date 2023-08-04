Перед заседанием по «экстремистскому» делу против Навального судье звонил сотрудник ФСБ 

16 июня, накануне первого заседания по «экстремистскому» делу против Алексея Навального, с судьей Андреем Суворовым связался сотрудник ФСБ Денис Хворов. После этого процесс закрыли для слушателей и журналистов, говорится в расследовании ФБК.

Соратники Навального утверждают, что Хворов и Суворов также несколько раз созванивались 22 июня. После этого звонки резко оборвались, но спустя шесть дней Хворов написал судье сообщение с текстом: «Я на связи».

По данным ФБК, Хворов работает во втором отделе по защите конституционного строя. Именно сотрудники этого отдела, как утверждается, в 2021 году организовали отравление Навального.

4 августа Навальному должны вынести приговор по делу об «экстремизме». Его обвиняют сразу по шести статьям уголовного кодекса. Гособвинитель запросил для Навального 20 лет колонии особого режима.

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