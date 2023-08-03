Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ, предусматривающий введение уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в военное время. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, комиссия одобрила эту инициативу еще в июле. Ее автор — глава думского комитета по обороне «единоросс» Андрей Картаполов — предложил дополнить таким пунктом статью об «уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

Картаполов и глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев уже предлагали подобные изменения в законодательство осенью прошлого года. Тогда предполагалось ввести уголовную ответственность для тех, кто официально получил повестку в рамках мобилизации и не пришел по ней в военкомат.

В ноябре 2022 года заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, комментируя инициативу, говорил, что согласно этому документу за уклонение от призыва по мобилизации будет грозить штраф от 200 до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. В тот момент в стране активно шла мобилизация.

«Это на будущее, и к современному случаю уже никак не относится, потому что официально объявлено, что мобилизация завершена, это не для того, чтобы сейчас применять к тем, кто тем или иным образом уклонился», — говорил тогда Валеев.

31 октября 2022 года Путин заявил о завершении так называемой частичной мобилизации в стране, но так и не подписал соответствующий указ.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.