Американское космическое агентство NASA потеряло связь со своим зондом «Вояджер-2» после того, как аппарату была отправлена ошибочная команда. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.

Издание уточняет, что в результате антенна зонда, направленная на Землю, отклонилась на два градуса, из-за чего «Вояджер-2» больше не может принимать команды, а антенны, расположенные на Земле, больше не получают передаваемых им данных.

Как сообщили в NASA, связь с аппаратом была потеряна еще 21 июля, а 2 августа на Земле удалось принять его контрольный сигнал. В агентстве заявили, что связь с «Вояджером-2» может восстановиться после автоматической перезагрузки систем ориентации аппарата, которая должна произойти в октябре.

Зонд «Вояджер-2» был запущен 46 лет назад и сейчас находится на расстоянии более 19,9 миллиарда километров от Земли, двигаясь в межзвездном пространстве со скоростью 55346 километров в час.

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