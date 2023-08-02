За время войны десятки тысяч украинцев лишились конечностей 

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину тяжелые ранения, которые привели к ампутации одной или нескольких конечностей, получили от 20 до 50 тысяч украинцев. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на данные украинской благотворительной организации Houp Foundation и немецкого производителя протезов Ottobock.

В немецкой компании уточнили, что данные о 50 тысячах потерявших конечности украинцах основаны на информации от правительства и медучреждений. В свою очередь, издание отмечает, что реальная цифра может быть еще выше, так как процесс протезирования занимает много времени.

По данным Houp Foundation, за время войны тяжелые ранения получили 200 тысяч украинцев, каждому десятому из которых врачи ампутировали одну или несколько конечностей.

Как пишет WSJ, эти цифры сравнимы с Первой мировой войной, когда конечности потеряли 67 тысяч жителей Германии и 41 тысяча жителей Великобритании. При том, что в то время ампутация зачастую была единственным способом спасти жизнь тяжелораненого человека.

Издание отмечает, что в начале войны основными причинами ампутаций были ранения, полученные при артиллерийских и ракетных обстрелах. В последние же месяцы конечности чаще теряют люди, которые подорвались на минах.

Врач Константин Милица рассказал журналистам, что в Запорожской области, где сейчас идут наиболее интенсивные бои, медикам приходится ампутировать конечности 40-80% поступающих пациентов.

В свою очередь, Аарон Эпштейн, возглавляющий глобальную группу военных хирургов, которая занимается обучением украинских медиков, заявил, что западная военная медицина не сталкивалась с таким количеством тяжелых ранений, требующих ампутаций, со времен Второй мировой войны.

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