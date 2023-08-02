Президент США Джо Байден собирается обратиться к конгрессу с просьбой направить деньги из дополнительного пакета помощи Украине на вооружение Тайваня. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация Байдена хочет нарастить поставки оружия Тайваню на фоне растущей угрозы со стороны Китая. Средства, о которых идет речь, выделяются в рамках программы военной помощи иностранным государствам. Включение в нее Тайваня, как пишет FT, вероятно, увеличит ее поддержку республиканцами, многие из которых скептически относятся к помощи Украине, но выступают за военную поддержку Тайваня.

«Добавление дополнительного финансирования для Тайваня поставит некоторых республиканцев в палате представителей в более сложное положение, поскольку многие из тех, кто выступает против финансирования Украины, по-прежнему поддерживают Тайвань», — пояснил FT эксперт из аналитического центра Американского института предпринимательства Зак Купер.

В июле Байден подписал указ о выделении Тайваню военной помощи на 345 миллионов долларов. Как сообщало Associated Press, в этот пакет должны были войти переносные зенитные комплексы, стрелковое оружие и ракеты, а также оборудование для разведки и сбора данных. В свою очередь, Китай по этому поводу заявлял, что, поставляя оружие Тайваню, США превращают его в «пороховую бочку».

Китай считает Тайвань своей неотъемлемой частью, но с момента окончания гражданской войны и образования КНР на острове существует независимое правительство, которое не признает юрисдикцию Пекина.

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