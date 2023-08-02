В Кишиневе автомобиль протаранил ворота российского посольства

В столице Молдовы Кишиневе автомобиль врезался в ворота посольства России. Мужчина, находившийся за рулем, скрылся с места аварии, но позже его задержали. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на молдавскую полицию.

Там уточнили, что сообщение о происшествии поступило около шести часов утра. «Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина, управлявший автомобилем Mercedes, врезался в ворота посольства России в Кишиневе, а затем покинул место аварии. Когда полиция установила местонахождение автомобиля и догнала его, водитель отказался останавливаться и по пути повредил еще два автомобиля, после чего был задержан», — говорится в сообщении Генерального инспектората полиции Молдовы.

В нем уточняется, что задержать протаранившего ворота мужчину удалось у города Страшены, который находится в 40 км от Кишинева. В российском посольстве в Кишиневе подтвердили сообщения о произошедшем, но от дальнейших комментариев отказались.

Как отмечает ТАСС, это уже не первый инцидент у посольства. Так, в октябре прошлого года мужчина расписал ограду российской дипмиссии оскорбительными надписями, затем стал бросать в здание посольства петарды, а после попытался проникнуть на его территорию, но был задержан.

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