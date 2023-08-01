В Краснодарском крае задержали мужчину, которого подозревают в домогательствах к нескольким девочкам в детском лагере в Анапе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Следственный комитет.

По версии следствия, мужчина проник на территорию детского лагеря через забор и, оставаясь в слепой зоне видеокамер, дошел до корпуса, где спали дети. «В спальном корпусе он начал трогать девочек, в результате они подняли шум, на который прибежали охрана и вожатые лагеря. Подозреваемому удалось скрыться также через забор, однако во вторник он был задержан», — пояснил источник агентства.

По его словам, мужчину подозревают «в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних». Возбуждено уголовное дело.

Shot со ссылкой на собственные источники пишет, что подозреваемого зовут Геннадий Измайлов. Ему 49 лет, он официально безработный и ранее судимый. Телеграм-канал также уточняет, что Измайлов запер вожатых лагеря «Счастливое детство» в их комнате, после чего «совершил действия сексуального характера» в отношении пяти школьниц в возрасте от 10 до 12 лет.

«Одна из них — третьеклассница — проснулась и увидела мужика на своей кровати, подумала, что ей снится кошмарный сон, и снова заснула. Второй раз подскочила, когда педофил уже начал ее трогать. Девочка закричала. Педофил испугался, что его раскроют, и быстро вышел из комнаты. Школьница побежала к вожатым, открыла их и все рассказала», — пишет Shot. При этом телеграм-канал утверждает, что Измайлова задержали на территории уже другого детского лагеря в Анапе.

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