Суд в Сергиевом Посаде приговорил шестерых соратников неонациста Максима Марцинкевича (более известного как Тесак) к реальным срокам заключения в колонии строгого режима по делу об убийствах мигрантов. Об этом пишет «Медиазона».

Так, Семена Токмакова и Андрея Кайля суд приговорил к 15 годам лишения свободы. Алексей Гудилин и Павел Хрулев получили по 13 лет, Максим Хотулев — десять лет, а Александра Лысенкова приговорили к восьми годам заключения. Ранее коллегия присяжных единогласно признала всех виновными.

По версии следствия, все подсудимые в 2003 году участвовали в двух двойных убийствах, совершенных с особой жестокостью и по мотивам национальной ненависти. Как пишет «Медиазона», основной мотив убийств — это попытка Марцинкевича сплотить участников Национальной народной партии. Он, как утверждается, считал, что разногласия между неонацистами прекратятся, если они убьют «лиц неславянского происхождения» и таким образом будут «повязаны кровью».

Следствие установило, что в сентябре 2003 года Марцинкевич, Токмаков, Кайль и другие наняли двоих мигрантов якобы для строительных работ. Их привезли на дачу к Марцинкевичу в Смоленской области, заставили выпить снотворное, а затем одного убили топором, а второго задушили. После ареста Марцинкевича, следователи обнаружили на его участке останки убитых.

Спустя три месяца было совершено второе двойное убийство. На заброшенной турбазе в Сергиево-Посадском районе Московской области обвиняемые застрелили одного мигранта и задушили другого. Все это они снимали на видео. Кадры убийства они выложили в интернет, а отрезанные головы убитых, как пишет «Медиазона», подбросили во дворы московского района Гольяново.

Издание также отмечает, что обвинение строилось на показаниях самого Марцинкевича, которые он дал незадолго до смерти. В середине сентября 2020 года стало известно, что он якобы покончил с собой в челябинском СИЗО-3.

Подсудимые и их защита во время процесса заявляли, что Марцинкевич дал эти показания под пытками. Сами они ранее также подписали признательные показания, но в суде отказались от них.

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