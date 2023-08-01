Бывшего сотрудника министерства природных ресурсов Краснодарского края Артура Катрычко приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в «госизмене». Об этом со ссылкой на ФСБ и собственные источники пишет агентство РИА «Новости».

По данным спецслужбы, Катрычко установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и якобы по их заданию «получал и передавал за рубеж сведения, ставшие ему известными в рамках осуществления служебной деятельности».

О какой именно информации идет речь — неизвестно. Однако в ФСБ утверждают, что Катрычко получал за эти данные денежное вознаграждение. А сами сведения, по мнению спецслужбы, могли быть использованы против безопасности России.

РИА «Новости» отмечают, что это первый приговор по статье о «госизмене», вынесенный в Краснодарском крае.

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