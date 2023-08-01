Поддержать
Новости

Чиновника из Краснодара приговорили к 12 годам колонии за «госизмену»

16:05 • 01.08.2023

Бывшего сотрудника министерства природных ресурсов Краснодарского края Артура Катрычко приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в «госизмене». Об этом со ссылкой на ФСБ и собственные источники пишет агентство РИА «Новости». 

По данным спецслужбы, Катрычко установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и якобы по их заданию «получал и передавал за рубеж сведения, ставшие ему известными в рамках осуществления служебной деятельности». 

О какой именно информации идет речь — неизвестно. Однако в ФСБ утверждают, что Катрычко получал за эти данные денежное вознаграждение. А сами сведения, по мнению спецслужбы, могли быть использованы против безопасности России. 

РИА «Новости» отмечают, что это первый приговор по статье о «госизмене», вынесенный в Краснодарском крае.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»