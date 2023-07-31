Врач общей практики из Москвы Екатерина Микрюкова, которая в домовом чате отказалась сдать деньги на оплату сиделки для военного, уехала из России из-за угроз, которые поступали ей и ее родственникам. Об этом она рассказала «Медиазоне».

24 июля в чате дома в Ховрино один из жильцов предложил «снизить потребление виски и просеко по пятницам и сброситься на сиделку бойцу из военного госпиталя», который «полголовы оставил на той земле». Микрюкова написала, что военный «мог бы не воевать и остаться здоровым». За это девушку послали «в баню», на что она ответила: «Вы аккуратнее, я все-таки врач, мало ли судьба сведет со мной».

После этого Микрюкову удалили из чата, а скриншоты переписки и ее личные данные опубликовал пропагандист Владимир Соловьев, замглавы дирекции информационных программ ВГТРК Андрей Медведев и несколько телеграм-каналов.

Микрюкова рассказала «Медиазоне», что ей начали писать по 300-400 сообщений в день со словами «ты тварь, гнида, подстилка хохляцкая». Также началась спам-атака по смс и в виде автоматических звонков. Жалобы стали поступать и в сеть лабораторий «Гемотест», где работала врач. После этого она уволилась по собственному желанию.

Кроме того, неизвестные начали писать сестрам и отцу Микрюковой. Как сообщало издание «Коса», одной из сестер написали: «Твоя сестра шлюха».

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