Директор коррекционной школы-интерната для неслышащих детей в Якутске Оксана Винокурова подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к редакциям местных изданий Sakhaday и «Якутия.Инфо».

Ранее те опубликовали видео, в котором воспитанники учебного учреждения сообщили о насилии со стороны учителей. На кадрах дети на языке жестов рассказывают, как их била, оскорбляла и унижала одна из преподавательниц. Эту информацию журналистам также подтвердили два сотрудника учебного заведения.

Педагог, о котором идет речь уже уволена из школы, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту истязания воспитанников школы-интерната.

Сама Винокурова отказалась отвечать на вопросы журналистов по поводу жалоб воспитанников. При этом она отрицает сказанное детьми и сотрудниками школы-интерната, ссылаясь на результаты внутренних служебных проверок.

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