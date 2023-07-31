Суд арестовал российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова. Это произошло в рамках уголовного дела о финансировании «Азова» и ВСУ, пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, с апреля 2022 года представители принадлежащей Ахметову компании SCM Holdings Limited спонсировали украинскую армию, в том числе подразделение нацгвардии «Азов», которое в России признали террористическим.

В СК утверждают, что на это выделялись в том числе десятки миллионов рублей, поступившие от принадлежащей Ахметову компании «Метинвест Евразия», которая зарегистрирована в Москве.

«Коммерсантъ» пишет, что деньги с расчетного счета московского ООО «Метинвест Евразия» переводили в Первый международный украинский банк. А затем якобы по личному указанию Ахметова эти средства направлялись украинской армии и «националистическим батальонам».

В итоге Басманный суд наложил арест на десятки объектов недвижимости в Белгороде и аннексированном Севастополе, несколько автомобилей и десятки миллионов рублей на счетах в одном из банков. Кроме того, арестовали и доли «Метинвест Евразия» в уставных капиталах ее дочерних компаний — «Белгородметаллоснаб» и «Пансионат “Горняк”».

Как отмечает «Коммерсантъ», дело в отношении Ахметова и топ-менеджеров его холдинга, вероятно, заочно рассмотрит второй Западный окружной военный суд.

В свою очередь, Ахметов инициировал процессы в международных судах против России. Он требует компенсацию за «захваченные активы» на территориях самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также за уничтожение принадлежащего ему завода «Азовсталь» в Мариуполе.

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