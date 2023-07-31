В результате российского удара по Кривому Рогу погибли шесть человек

В результате российского удара по многоэтажке и учебному учреждению в Кривом Роге погибли шесть человек. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, среди погибших есть ребенок 2013 года рождения. Кроме того, в результате атаки пострадали 69 человек, среди которых шесть детей.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сказал, что одна из погибших работала в лаборатории разрушенного учебного учреждения. Остальные пять человек погибли из-за удара по многоэтажному дому.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о завершении поисково-спасательной операции в Кривом Роге. По его информации, в полицию обратилось 177 пострадавших. Психологи на местах попадания снарядов оказали помощь примерно сотне человек.

По словам Клименко, 31 июля Россия запустила по Кривому Рогу две ракеты. Одна из них попала в четырехэтажное здание учебного заведения, разрушив его до основания, другая — в жилую многоэтажку. Снаряд разрушил шесть этажей дома, там возник пожар.

Сергей Лысак рассказал, что в результате взрывов также пострадало административное здание, пять жилых высоток и 12 автомобилей. С мест ракетных ударов было вывезено 317 тонн строительных обломков.

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