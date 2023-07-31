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ФСБ задержала троих человек за передачу данных «Правому сектору» 

10:57 • 31.07.2023

ФСБ задержала троих жителей Воронежской области по подозрению в госизмене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр общественных связей спецслужбы. 

Имена задержанных не сообщаются. По версии силовиков, они работали на запрещенную в России украинскую организацию «Правый сектор»; 

«Установлено, что задержанные граждане передавали националистической организации сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре», — заявили в ФСБ.

Силовики также опубликовали видеозапись задержаний всех троих. На кадрах один из задержанных рассказывает, что он якобы должен был поджечь релейные шкафы и «подорвать объекты промышленности на территории Воронежской области». 

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». Она предусматривает от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы. 

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