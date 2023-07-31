Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пригрозил увольнением мэру Старого Оскола Андрею Чеснокову. Поводом стал ответ Чеснокова местному жителю.

В нем он объяснил, что проблему с отсутствием дорог и коммунальных сетей в городе до сих пор не решили, потому что на это не выделили средств из регионального бюджета.

«Если еще кто-то так ответит, доверие мое вы потеряете, и это будет последний день работы. Снимать с себя ответственность как с руководителя муниципального образования, даже если речь идет не о последствиях вашей работы, это — верх непорядочности», — заявил Гладков во время совещания регионального правительства.

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