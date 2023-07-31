Алексей Навальный сообщил, что администрация колонии, в которой он находится, угрожает ему водворением в штрафной изолятор за использование некоторых слов. При этом ему не говорят, каких именно. Об этом политик написал в своих соцсетях.

«Тюремные правила гласят: осужденным запрещается при общении с другими лицами использовать слова и выражения, принятые в криминальной среде. Мне как юристу и как человеку непонятно, что это за слова и что за криминальная среда. Для меня криминальная среда — Кремль. Когда тюремщики сделали мне замечание за использование слова “крыша”, у меня глаза полезли на лоб. Тем не менее официальным письменным ответом меня информировали, что, в частности, слова “крыша” и “хата” мне использовать запрещено. Так что и “наша крыша — небо голубое”, и “хатка бобра” — выражения, за которые я подвергнусь наказанию», — рассказал он.

По словам Навального, он обратился по этому поводу с иском в суд. Там представители администрации колонии сообщили, что список слов, запрещенных для употребления заключенными, существует, но он засекречен и не может быть предоставлен Навальному. Сотрудники ФСИН показали суду лишь выписку из этого документа с указанием, на каких его страницах упомянуты слова «крыша» и «хата».

«То есть существует секретная справка МВД СССР от 1983 года, где указаны секретные значения слов “крыша” и “хата”, а также каких-то других слов, перечень которых секретен. Но слова из этого справочника я обязан не употреблять под угрозой наказания. Стоит ли говорить, что судья с криком: “Конечно, это законно, какие могут быть разговоры, нам платят премию за каждое дело, проигранное Навальным!” вынесла решение в пользу тюрьмы?» — написал Навальный.

Он отметил, что обжаловал это решение и соответствующее правило, действующее в колонии, в Верховном суде, который должен рассмотреть жалобу 23 августа.

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