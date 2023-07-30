Россия обстреляла Сумы. Есть погибшие

Вечером 29 июля российская армия обстреляла украинский город Сумы. По данным МВД Украины, ракета попала в четырехэтажное здание учебного учреждения, там начался пожар. Взрывной волной выбило окна в соседних домах.

В городском совете сообщили, что в результате атаки погиб один человек, еще 17 пострадали. Трое раненых находятся на стационарном лечении в состоянии средней тяжести. Позднее появилась информация о двух погибших и 20 пострадавших.

В Сумской областной военной администрации сообщили, что в ночь на 30 июля Россия обстреляла 12 населенных пунктов области. Всего было зафиксировано 83 взрыва. Обстрелы велись из минометов, артиллерии и реактивной системы залпового огня.

Обновлено в 13:37: из-за увеличения количества жертв изменен заголовок.

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