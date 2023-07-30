Власти Чехии заблокировали счета компаний российского миллиардера Владимира Евтушенкова, а также арестовали его имущество в стране. Об этом сообщает «Чешское телевидение».

Издание отмечает, что под арест попал в том числе пятизвездочный отель Евтушенкова — Savoy Westend в Карловых Варах. Сейчас он работает в ограниченном режиме: туда могут заехать только те, кто оплатил проживание до конца июня. По данным «Чешского телевидения», раньше в этот отель ездили российские политики, художники и бизнесмены, некоторые из них сейчас находятся в санкционных списках. Теперь сотрудники отеля могут потерять свои рабочие места, пишет издание.

Чешские власти арестовали собственность Евтушенкова на общую сумму 100 миллионов крон (4,6 миллионов долларов). «Чешское телевидение» отмечает, что общая стоимость имущества российского миллиардера в Карловых Варах составляет 500 миллионов крон (23 миллиона долларов).

Владимир Евтушенков — основатель и совладелец АФК «Система». Форбс оценивает его состояние в 1,7 миллиардов долларов. Он и его сын Феликс попали под санкции Чехии в конце июня 2023 года. Местные власти объяснили это тем, что АФК «Система» причастна к производству беспилотников и разработке оборудования для российской оборонной промышленности. Владимир Евтушенков также находится в санкционных списках Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Украины.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.