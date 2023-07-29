В ночь на 29 июля полиция Вильнюса задержала мужчину 1974 года рождения, которого подозревают в том, что он разрисовал мелками инсталляцию «ШИЗО» — копию камеры, в которую регулярно водворяют Алексея Навального. Об этом сообщает Delfi.

Полиция начала расследование по факту нарушения общественного порядка.

Издание Sota предполагает, что задержанным может быть российский активист из Твери Михаил Баранов. Он тоже родился в 1974 году и неоднократно выступал с критикой Навального.

Инсталляция в виде камеры ШИЗО появилась в Вильнюсе 5 июля. Через несколько дней ее попытались поджечь, затем обмотали черной лентой. 28 июня на инсталляции появилась надпись «Navalnists for the terror», а на тротуаре рядом с ней — надпись «параша Гиркина».

Фото: Sota

Копию камеры, в которой большую часть времени содержится Алексей Навальный, создал его брат Олег. Впервые инсталляция была представлена в январе 2023 года в Берлине.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.