В бурятском Селенгинске из-за игрушки в виде овцы, на голову которой надет венок с синими и желтыми цветами, эвакуировали магазин. Туда приехали сотрудники ФСБ и ОМОН, пишет «Осторожно, новости».

Помимо разноцветного венка, на игрушке есть музыкальная кнопка. На табличке, прикрепленной к игрушке, говорится: «Нажми кнопку. Поет душевную украинскую народную песню “Несе Галя воду”».

По информации издания, жительница Селенгинска нашла плюшевую игрушку на улице, отнесла ее в магазин, сфотографировала и выложила в группу в вайбере, чтобы найти владельца. В то же время в самом магазине овечку «посчитали подозрительной»: его посетителей эвакуировали, а на место вызвали ФСБ и ОМОН, пишет «Осторожно, новости». Ничего подозрительного силовики не обнаружили.

В октябре 2022 года похожая история произошла в Краснодаре. Как сообщало издание «Блокнот», местные жители выкладывали в соцсетях фотографии игрушечных овец с венками сине-желтого цвета, которых находили в разных частях города. Некоторые краснодарцы, опасаясь, что игрушки могли быть заминированы, обратились в полицию и МЧС. Силовики ничего опасного в плюшевых овцах не нашли.

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