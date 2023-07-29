Вооруженные силы Украины обстреливают российские позиции ракетами, произведенными в Северной Корее. Об этом сообщает The Financial Times. Боеприпасы из КНДР журналистам показали военные, ведущие огонь из советских реактивных систем залпового огня «Град» недалеко от Бахмута.

Командир украинской артиллерии по имени Руслан рассказал The Financial Times, что его войска не одобряют использование северокорейских снарядов из-за того, что они часто дают осечку или не взрываются. Судя по маркировке, большинство из них было произведено в 1980-х и 1990-х годах.

Другой военный попросил журналиста FT не подходить слишком близко к ракетной установке, потому что снаряды из КНДР «очень ненадежны и иногда делают сумасшедшие вещи». Тем не менее, украинская армия продолжает ими пользоваться, так как им «нужна каждая ракета, которую они могут достать», сказал Руслан.

Украинские военные заявили, что боеприпасы КНДР были изъяты с некоего корабля «дружественной страной». В Минобороны Украины предположили, что ракеты из Северной Кореи были взяты у российских солдат. «Мы захватываем их танки, их технику, и возможно, что это тоже результат успешного проведения украинской армией военной операции», — сказал советник министра обороны Украины Юрий Сак.

Версия о том, что КНДР напрямую поставляет Украине боеприпасы, маловероятна, так как Пхеньян поддерживает Москву, пишет The Financial Times.

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