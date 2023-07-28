Участники войны в Украине и члены их семей к концу июня оформили более 217 тысяч льгот по кредитам. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на отчет Центробанка за второй квартал 2023 года.

Закон о кредитных каникулах для контрактников, мобилизованных и добровольцев, которые участвуют в боевых действиях в Украине, приняли в октябре 2022 года. С того момента они или их родственники оформили льготы более чем на 85 миллиардов рублей.

Как отмечает «Медиазона», после марта 2023 года Банк России перестал ежемесячно публиковать данные о кредитных отсрочках. Однако издание подчеркивает, что даже «квартальные цифры показывают рост». Так, если в первом квартале было оформлено 20,7 тысячи новых льгот, то во втором их было уже 29 тысяч.

«Рост количества новых заявок на льготы наблюдается с марта этого года, что может свидетельствовать о массовом появлении новых участников войны, так как оформлять льготы на кредиты, взятые уже после отправки на фронт, запрещено», — делает вывод «Медиазона».

В начале июля зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с начала года «в ряды Вооруженных сил приняли более 185 тысяч человек».

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