В Таиланд за полгода приехали почти 800 тысяч россиян

В Таиланд за первые шесть месяцев 2023 года приехали более 791 тысячи россиян. Это на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 года, пишет Bloomberg, ссылаясь на Министерство туризма и спорта страны.

Агентство отмечает, что более половины россиян прилетели сразу в аэропорт Пхукета и Россия таким образом стала основным источником туристов на остров.

При этом, по данным агентства недвижимости Knight Frank Thailand, количество вилл, проданных на Пхукете в прошлом году, выросло на 82% до 338. Около половины из них, как утверждается, купили россияне.

По словам вице-президента Russia Sotheby's International Realty Елены Мариничевой, типичный русский покупатель в Таиланде — это предприниматель в возрасте 30 лет, например из Владивостока. Однако она также отметила, что тайский рынок становится привлекательным для инвесторов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Bloomberg пишет, что тайцы начинают приспосабливаться к потребностям и привычкам российских туристов. Так, международный аэропорт Пхукета уже делает объявления на русском языке. Многие названия магазинов и вывески написаны кириллицей. А уличные торговцы продают борщ и блины рядом с местными классическими блюдами, такими как пад тай или острый суп том ям.

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