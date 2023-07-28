Басманный районный суд Москвы арестовал двух студентов Высшей школы экономики — 22-летнего Ивана Трофимова и 21-летнюю Алину Олехнович — до 24 сентября. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда. Студентов обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК).

Трофимов и Олехнович — студенты профиля «кино и видеоарт» на кафедре современного искусства ВШЭ. «Медиазона» обратила внимание, что 27 июля об их задержании написал пропагандист Владимир Соловьев. Он опубликовал фотографию, на которой видно, как на Трофимова надевают наручники. Соловьев назвал студентов «активистами “подпольных штабов” Навального».

В 2021 году Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Их деятельность в России запрещена.

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