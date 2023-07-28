Поддержать
Новости

В Москве двух студентов ВШЭ арестовали по делу об участии в деятельности экстремистской организации

21:22 • 28.07.2023

Басманный районный суд Москвы арестовал двух студентов Высшей школы экономики — 22-летнего Ивана Трофимова и 21-летнюю Алину Олехнович — до 24 сентября. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда. Студентов обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК).  

Трофимов и Олехнович — студенты профиля «кино и видеоарт» на кафедре современного искусства ВШЭ. «Медиазона» обратила внимание, что 27 июля об их задержании написал пропагандист Владимир Соловьев. Он опубликовал фотографию, на которой видно, как на Трофимова надевают наручники. Соловьев назвал студентов «активистами “подпольных штабов” Навального».  

В 2021 году Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Их деятельность в России запрещена. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»