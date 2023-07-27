Британские власти разрешили российским миллиардерам, которые находятся в санкционных списках, тратить сотни тысяч долларов с замороженных счетов на личные нужды. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как отмечает издание, власти Великобритании выдают российским миллиардерам специальные лицензии. Эти бумаги позволяют им пользоваться частью средств с замороженных счетов. «В некоторых случаях олигархам разрешалось тратить на жизнь более миллиона долларов в год», — пишет NYT.

Всего, по данным NYT, в 2022 году власти Великобритании получили около тысячи заявок на выдачу лицензий, а к концу прошлого года одобрили 82 из них.

Журналисты издания изучили документы и выяснили, что один из основателей «Альфа-банка» Михаил Фридман в 2022 году с помощью такой лицензии оплачивал услуги 19 сотрудников — водителей, личных поваров и другого домашнего персонала. За десять месяцев на это ушло около 400 тысяч долларов. Сейчас эта лицензия уже не действует, но Фридман может обратиться за другой.

Кроме того, по данным NYT, Фридман ежемесячно получал разрешение на использование почти девяти тысяч долларов для «покрытия основных потребностей своей семьи».

Еще одному российскому миллиардеру Петру Авену британские власти позволили получать ежемесячное пособие в размере 77 тысяч долларов. Правда большую часть этих денег, а именно 45 тысяч долларов, Авен перечислял охранной компании. NYT отмечает, что она принадлежит финансовому управляющему Авена, которого подозревают в том, что он помогал бизнесмену уклоняться от санкций.

Фридман и Авен попали в санкционные списки Евросоюза в феврале 2022 года, а в марте ограничения ввела и Великобритания. Оба бизнесмена в судах пытаются это оспорить.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.