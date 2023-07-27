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В Курске суд второй раз оштрафовал мать троих детей за пикет, которого не было

09:28 • 27.07.2023

В Курске суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу, мать троих детей Анастасию Коршунову, признав ее виновной в «дискредитации» армии. Об этом сообщил председатель «Гражданского альянса России» Олег Филатчев, представлявший интересы Коршуновой в суде.

По его словам, поводом для составления протокола стал одиночный пикет, который так и не состоялся. Коршунова планировала выйти на акцию против войны и в поддержку политзаключенных 4 июня — в день рождения Алексея Навального. Однако сделать этого она так и не смогла, так как на месте ее сразу задержали силовики.

Последние, в свою очередь, утверждали, что Коршунова успела развернуть плакат. Чтобы доказать невиновность своей подзащитной, адвокаты требовали приобщить к делу записи камер видеонаблюдения, однако суд отказался это сделать.

Ранее за эту же несостоявшуюся акцию Коршунову уже оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий. Олег Филатчев по этому поводу заявил, что российское законодательство запрещает наказывать за одно и то же деяние дважды, и пообещал обжаловать решение суда.

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