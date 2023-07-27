ФСБ заявила об обнаружении следов взрывчатки на еще одном судне, которое следовало из Турции в Россию. Ему было отказано в проходе через Керченский пролив Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», — говорится в сообщении спецслужбы.

Там уточнили, что следы взрывчатки нашли 26 июля в трюме и на поверхности спасательной шлюпки иностранного сухогруза «ВМО RIVER». Корабль следовал из турецкого порта Синоп через Керченский пролив в порт Ростова-на-Дону.

По данным ФСБ, в июне и июле судно дважды заходило в украинский морской порт Рени в Одесской области.

Ранее ФСБ заявляла, что 22 июля обнаружила следы взрывчатых веществ в трюме другого сухогруза, который также следовал из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур.

«Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», — заявляли тогда в спецслужбе.

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