Депутатам Госдумы запретили посещать воинские части и подразделения в зоне боевых действий без согласования с министром обороны Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Об этом пишет РБК, ссылаясь на три источника в нижней палате парламента.

Согласовывать поездки на фронт теперь будет руководство Госдумы. При этом один из собеседников издания, рассказал, что «депутатам запретили приезжать в воинские части и встречаться на их территории с личным составом», но они по-прежнему смогут ездить в оккупированные Россией украинские регионы и встречаться с военнослужащими «на нейтральной территории».

Как пишет РБК, такие правила появились после того, как на прошлой неделе Шойгу отправил письмо на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина. Оно, как утверждается, «носило рекомендательный характер», однако издание не раскрывает его содержание.

В то же время еще один источник РБК считает, что письмо и новые правила для депутатов появились, так как военных «не устраивает пиар в прифронтовой зоне». «Постоянно фотографируются, устраивают шоу», — сказал он. Другой собеседник издания утверждает, что вопросы возникли к тем, кто «фотографируется возле танков и пушек».

«Понятное дело, есть же у нас целая фракция любителей „майбахов“, ЛДПРы всякие, которые действительно приезжают на „Майбахе“ и потом устраивают проблемы только. Конечно, я тоже против любителей фотографироваться. <...> Некоторые действительно устраивают школу военных корреспондентов, сами не зная, что тут происходит», — прокомментировал запрет RTVI депутат-единоросс Виталий Милонов, который, по его же словам, сейчас находится на линии соприкосновения.

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