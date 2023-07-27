Созданный странами-членами БРИКС Новый банк развития (NDB) отказался от новых инвестиционных проектов в России из-за санкций. Об этом пишет агентство Reuters, со ссылкой на главу кредитной организации Дилму Русефф.

По ее словам, любые спекуляции относительно обсуждения новых операций банка в России являются «необоснованными».

NDB был учрежден в 2015 году в Шанхае. Первоначальной целью банка было объявлено финансирование инфраструктурных проектов и устойчивого развития в странах-участницах БРИКС и развивающихся государствах.

После своего создания он получил 10 миллиардов долларов от стран-основателей БРИКС — России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. По данным Moscow Times, за последующие восемь лет работы банк смог более чем в 30 раз увеличить свой кредитный портфель.

Однако, после начала войны в Украине NDB стал «токсичным» в глазах инвесторов, поскольку 20% его уставного капитала принадлежат России.

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