Власти Ингушетии сообщили, что планируют к сентябрю 2023 года ввести в регионе обязательное требование о предоставлении справок об отсутствии ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости для желающих вступить в брак. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе главы региона Махмуд-Али Калиматова.

«Инициатива уже одобрена в Малгобекском районе региона, после ее поддержания в остальных населенных пунктах Ингушетии духовенством и жителями справки для женихов будут введены к сентябрю текущего года», — говорится в сообщении. Речь в сообщении правительства идет только о женихах, невесты в нем не упоминаются.

В пресс-службе подчеркнули, что новое требование не будет формальным, а подлинность предоставляемых справок будут тщательно проверять.

«Надо применять новые механизмы и эффективные методы борьбы с распространением наркотических средств и психотропных веществ, нельзя допустить распад молодых семей на почве ссор из-за употребления наркотиков. У нас, к сожалению, участились случаи расторжения браков. <...> Введение запрета на заключение брака без предъявления справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости принесет пользу в этом вопросе», — цитирует пресс-служба слова Калиматова.

Там также сообщили, что власти Ингушетии рассматривают возможность введения штрафов за расторжения брака. С таким предложением выступило региональное духовенство. Штрафовать в таких случаях хотят родителей мужа, «обманом заключивших брак, скрыв от родственников невесты сведения о наркозависимости сына».

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