Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда освободила от наказания ефрейтора Владислава Устинова, которого ранее признали виновным в ДТП со смертельным исходом. Причина — он участвует в войне в Украине, пишет «Коммерсантъ».

В мае прошлого года Хабаровский гарнизонный суд признал Устинова виновным в ДТП, в котором погибли два человека. Его приговорили к двум годам колонии-поселения. Однако в решении Верховного суда говорится, что с момента совершения преступления прошло уже более полутора лет, а сам Устинов сейчас «выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО». Суд постановил, что он теперь не является опасным для общества и его необходимо освободить от наказания.

В решении суда также говорится, что Устинов впервые совершил преступление средней тяжести, полностью признал вину и раскаялся. Кроме того, суд отмечает, что командование характеризует Устинова как военнослужащего, который проявляет «мужество, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки».

«Коммерсантъ» пишет, что это решение Верховный суд принял через несколько дней после того, как в силу вступил закон, разрешающий освобождать участников войны от уголовной ответственности за нетяжкие преступления. В документе отмечается, что осужденных за преступления небольшой и средней тяжести могут освободить от наказания, если их мобилизуют или они согласятся заключить контракт о прохождении военной службы. Устинов на тот момент уже служил по контракту.

Его адвокат Сергей Бизюкин считает, что теперь суды смогут использовать участие фигурантов уголовных дел в войне как смягчающее обстоятельство или, по его мнению, это может стать основанием для пересмотра приговора.

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