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Украинская журналистка, которая постоянно выступала на российском ТВ, стала фигуранткой уголовного дела о военных «фейках»

13:13 • 26.07.2023

Против украинской журналистки Янины Соколовской возбудили уголовное дело о распространении «фейков» о российской армии. Об этом сообщает Следственный комитет. 

По версии следствия, Соколовская с марта по май 2022 года публиковала в телеграмме-канале «заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины». 

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении СК. 

Соколовская до 2014 года работала в украинских «Известиях». Также они писала для российских изданий, в частности, для «Известия» и «Коммерсанта». 

Кроме того, Соколовская участвовала в пропагандистских передачах на российском телевидении таких, как «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», «60 минут» и «Время покажет». В 2019 году во время программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» она обвинила российские спецслужбы в причастности к пожару в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. После этого ее вывели из студии. 

Следственный комитет также опубликовал видео обыска в московской квартире Соколовской. Сама она живет в Украине. 

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