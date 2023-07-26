Против украинской журналистки Янины Соколовской возбудили уголовное дело о распространении «фейков» о российской армии. Об этом сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, Соколовская с марта по май 2022 года публиковала в телеграмме-канале «заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины».

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении СК.

Соколовская до 2014 года работала в украинских «Известиях». Также они писала для российских изданий, в частности, для «Известия» и «Коммерсанта».

Кроме того, Соколовская участвовала в пропагандистских передачах на российском телевидении таких, как «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», «60 минут» и «Время покажет». В 2019 году во время программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» она обвинила российские спецслужбы в причастности к пожару в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. После этого ее вывели из студии.

Следственный комитет также опубликовал видео обыска в московской квартире Соколовской. Сама она живет в Украине.

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