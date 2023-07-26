Проект All Eyes on Wagner, который отслеживает активность ЧВК Вагнера, установил личность командующего силами ее наемников в Беларуси.

Им оказался уроженец Украины Сергей Чубко. 19 июля во время своего выступления на новой базе ЧВК Вагнера в Беларуси основатель компании Евгений Пригожин заявил, что что «старшим по направлению Беларуси» становится некий Сергей с позывным «Пионер».

Как утверждает All Eyes on Wagner, речь идет о 46-летнем Сергее Владимировиче Чубко, который родился в украинском городе Черновцы. В свою очередь, журналисты белорусского издания «Наша Нива» уточняют, что «Пионер» родился в семье военного, служившего в Афганистане.

По данным All Eyes on Wagner, после распада СССР семья Чубко переехала из Украины в Россию и поселилась в Новороссийске. В 1994 году Сергей Чубко заключил контракт с Минобороны, по которому прослужил в подразделениях ВДВ вплоть до 2002 года. За это время он успел принять участие в войне в Чечне. Уволившись из армии, Чубко пошел работать в ЧОП.

В 2003 году Сергей Чубко занял пост главы комитета по делам молодежи в мэрии Новороссийска, а в 2005-м — перешел на должность заместителя главы администрации Мысхакского сельского округа.

В ЧВК Вагнера Чубко вступил в 2017 году. Вместе с другими наемниками он принимал участие в боевых действиях в Сирии. Так, Чубко был в составе группы, которая попала под обстрел в провинции Дейр-эз-Зор в 2018-м.

После Сирии Чубко отправился в Ливию, где возглавил штаб-квартиру ЧВК Вагнера, а в 2021 году стал начальником ее оперативного отдела в Центральноафриканской Республике.

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