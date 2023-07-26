С 1 августа 2023 года Райффайзенбанк временно перестанет принимать и покупать в кассах и отделениях наличные евро и доллары. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте банка.

«Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность», — говорится в нем.

При этом в кредитной организации подчеркнули, что в мобильном приложении и онлайн банке доступны валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту.

Кроме того, в банке сообщили, что с 1 августа вводится комиссия за внесение рублей на рублевые счета в кассах банка. При внесении суммы менее 200 тысяч рублей она составит 1%, но не менее 300 рублей.

Накануне стало известно, что 11 из 13 системообразующих российских банков перестали принимать наличные доллары и евро через свои банкоматы. Продолжают это делать только банки «Тинькофф» и «Альфа». При этом с вносящих валюту клиентов взимается комиссия.

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