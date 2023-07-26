Банк QIWI временно ограничил вывод средств с электронных кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за предписания Центробанка. Об этом сообщается в пресс-релизе, который опубликован на сайте компании.

«По итогам проверки Банком России выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации были выявлены недочеты, типичные для крупных организаций уровня КИВИ Банка», — говорится в сообщении.

Так, с 26 июля QIWI физлица могут вывести со своих кошельков на счета и карты других банков не более тысячи рублей в месяц. При этом средства с Qiwi-кошелька нельзя будет вывести через систему быстрых платежей, а с карт нельзя снять наличные даже в офисах банка.

Кроме этого, не получится сделать перевод через платежную систему Contact или погасить банковский кредит. Однако это не касается займов микрофинансовых организаций.

При этом на сайте QIWI сообщается, что ограничения не коснутся денежных переводов Contact, торгового эквайринга и выплат на сторонние счета и карты от юридических лиц.

Также в пресс-службе банка уточнили, что с карт и кошельков по-прежнему можно пополнить счет мобильных операторов, перевести деньги на другие кошельки или оплатить услуги и товары.

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