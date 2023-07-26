За 500 дней войны в Украине обстрелам подверглись 266 российских населенных пунктов, подсчитала «Верстка». Погиб как минимум 81 мирный житель.

Журналисты изучили сообщения об атаках, опубликованные главами регионов, СМИ, МЧС и региональными управлениями Следственного комитета. В статистику вошли артиллерийские обстрелы, ракетные удары, атаки беспилотников с последующей детонацией и заходы диверсионных групп. В то же время «Верстка» не стала считать диверсии и сбитые ракеты и дроны.

По информации издания, первые жертвы среди российского мирного населения появились спустя два месяца после полномасштабного вторжения России в Украину. Всего за 500 дней войны погиб как минимум 81 человек. Из них жертвами непосредственно украинских атак стали 54 человека. Остальные либо подорвались на минах, либо погибли в результате крушения российского бомбардировщика на жилой дом в Ейске. Также несколько человек умерли после падения обломка ракеты, сбитой российской системой ПВО в Белгороде.

Больше всего в ходе войны пострадали город Шебекино и села Новая Таволжанка и Журавлевка в Белгородской области, а также поселок Теткино в Курской области.

По состоянию на 26 июля, война длится 518 дней. За это время в Украине погибли более восьми тысяч мирных жителей, сообщала ООН в начале марта.

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