Россия через фирмы-однодневки закупает в Китае дроны, каски и бронежилеты. Это выяснили журналисты Politico, изучив таможенные документы.

По информации издания, российские покупатели задекларировали заказы на сотни тысяч бронежилетов и касок, а также коммерческих дронов, тепловизоров и других товаров двойного назначения в китайских компаниях. Украина тоже закупает эти предметы у Китая, однако объем ее закупок в разы меньше, чем у России.

Politico пишет, что в 2023 году Россия импортировала китайских беспилотников на сумму более чем в 100 миллионов долларов. Это в 30 раз больше, чем закупила у Китая Украина. Кроме того, КНР экспортировала в Россию керамические элементы для бронежилетов на сумму более чем в 225 миллионов долларов, а в Украину — на пять миллионов.

Менеджер по продажам китайской компании-производителя бронежилетов Shanghai H Win рассказал Politico по телефону, что компания получает множество запросов на свою продукцию от торговых посредников. По его словам, компания не может экспортировать товары напрямую в Россию. Тем не менее, отвечая на вопрос о том, кем является человек славянской внешности на фотографии, опубликованной на сайте Shanghai H Win и подписанный как «покупатель», представитель компании сказал: «Может быть, он из Европы, может быть, из Украины, Польши, даже, может быть, из России. Я не уверен». После этого разговора фотография была удалена.

Журналисты Politico проанализировали декларации о соответствии — документы, которые удостоверяют, что покупатель получил настоящую продукцию. Так они смогли проследить всю цепочку поставок китайских товаров и выяснить, кем являлся конечный покупатель.

По данным издания, закупки обычно производят компании-однодневки. Одна из них — «Сильва» из Бурятии — в январе 2023 года заполнила декларации о том, что она закупила 100 тысяч бронежилетов и столько же шлемов у китайского производителя Shanghai H Win.

По открытым данным Politico обнаружил, что «Сильва» была зарегистрирована в сентябре 2022-го и сообщила о нулевой выручке за прошлый год. Поиск в Google Street View по ее юридичекому адресу в Улан-Удэ приводит к полуразрушенному многоквартирному дому. Связаться с сотрудниками «Сильвы» журналистам не удалось.

Другая российская компания «Рика» в марте объявила о небольшой поставке бронежилетов от той же Shanghai H Win. Перед этим, в январе, она задекларировала партию шлемов от компании Deekon Shanghai, адрес которой совпадает с адресом Shanghai H Win.

Другая российская компания «Легиттелеком» в ноябре прошлого года задекларировала 100 тысяч «головных уборов» и 100 тысяч «предметов верхней одежды», купленных у Deekon Shanghai.

Компания «Позитрон» из Ростова-на-Дону в декабре 2022 года импортировала из КНР шлемы для страйкбола и другие товары на сумму более чем в 60 миллионов долларов — они были куплены у китайской фирмы Beijing KRNatural. Также «Позитрон» приобрел у SZ DJI Technology Co., Ltd несколько дронов.

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