Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который предлагает запретить возможность регистрироваться на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Кроме того, депутаты предлагают запретить россиянам владеть новостными агрегаторами, если у них есть иностранное гражданство. Если законопроект примут в третьем чтении, он вступит в силу 1 декабря 2023 года.

Согласно документу, пользователь сможет зарегистрироваться на российских ресурсах с помощью российского номера телефона, почты на российском домене, а также через российский сервис (например, «Вконтакте») или через «Госуслуги».

Также законопроект предполагает, что владельцем новостного агрегатора сможет быть только гражданин России, у которого нет гражданства другого государства. В пояснительной записке к документу говорится, что новости играют важную роль в государствах, «стремящихся к развитию демократических институтов». Поэтому депутаты предлагают запретить «иностранным государствам и подконтрольным им лицам» управлять процессами распространения информации в России. Таким образом они предлагают «обеспечить независимость распространения новостной информации» в стране.

Этот законопроект в Госдуму внес депутат от «Единой России» Антон Горелкин еще в 2018 году. Тогда его приняли в первом чтении, а затем в течение почти пяти лет документ оставался без движения. Поправка о запрете на регистрацию на российских сайтах с иностранных почт появилась перед принятием во втором чтении.

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