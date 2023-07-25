Генконсульство России в Анталье попросило туристов не покидать отели из-за лесных пожаров и воздержаться от прогулок в горной и лесной местности. В сообщении ведомства говорится, что в некоторых районах Антальи и Муглы температура воздуха достигает 50 градусов, за счет чего происходят возгорания в лесах.

В Генконсульстве добавили, что самая сложная ситуация с пожарами сложилась в районе курортного города Кемера в Анталье. По данным ТАСС, там пожар продолжается более 14 часов. За это время выгорело 120 гектаров леса.

Телеграм-канал Shot сообщает, что минувшей ночью пламя почти дошло до отелей в поселке Гейнюк. Всего огнем охвачены три провинции: Анталья, Манис и Кахраманмараш. По информации канала, пострадали шесть человек — они надышались угарным газом и были госпитализированы.

Турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на министра культуры и туризма страны сообщает, что в тушении пожаров задействованы более тысячи человек, а также 10 самолетов и 22 вертолета. ТАСС пишет, что тушить огонь помогают российские самолеты-амфибии.

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