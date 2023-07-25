Госдума приняла во втором и третьем чтениях сразу два законопроекта, которые вводят административную и уголовную ответственность за участие в работе иностранных некоммерческих или неправительственных организаций, не внесенных в реестр Минюста.

В административном кодексе появится статья 19.34.2. По ней штрафы за участие в деятельности незарегистрированных НКО и НПО составят от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч, для юридических — от 50 до 100 тысяч рублей. Иностранцам помимо штрафов грозит выдворение из страны.

В уголовном кодексе появится статья 330.3. Уголовная ответственность будет грозить тем, кто ранее был осужден по административной статье, а также тем, у кого есть судимость за сотрудничество с «нежелательной» организацией (статья 284.1 УК). По новой уголовной статье предусмотрены штрафы от 100 до 200 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до трех лет.

Один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что незарегистрированные Минюстом неправительственные организации занимаются «деструктивной деятельностью и всеми силами стараются увильнуть от общения с российскими официальными органами». Ранее он говорил, что зарубежные НПО «прикрываются гуманитарными целями» и «часто в тесном взаимодействии с “иноагентами” работают на подрыв конституционных и экономических основ» России.

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