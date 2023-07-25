ФСБ возбудила уголовное дело об «оправдании терроризма» (статья 205.2 УК) против политолога и социолога, преподавателя Шанинки и главреда журнала «Рабкор» Бориса Кагарлицкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Юлию Кузнецову.

Кузнецова рассказала агентству, что утром 25 июля она присутствовала на обыске у психолога Александра Арчагова. Она выяснила, что следственные действия проходили в рамках уголовного дела об «оправдании терроризма» против Кагарлицкого. По данным «Медиазоны», Арчагов вел стримы на ютуб-канале «Рабкора». После обысков его увезли на допрос.

Сам Борис Кагарлицкий возбуждение дела пока не комментировал. Помимо преподавания в Шанинке и работы в «Рабкоре», он возглавляет некоммерческую организацию «Институт глобализации и социальных движений». В 2018 году ее объявили «иноагентом». Кагарлицкий получил этот статус в мае 2022 года. Он выступает против войны в Украине.

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