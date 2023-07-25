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Банки в странах Центральной Азии и Южного Кавказа отказываются работать с платежной системой «Юнистрим»

09:07 • 25.07.2023

Целый ряд банков в Узбекистане, Казахстане, Армении, Кыргызстане, Таджикистане и Грузии прекратил работать с платежной системой «Юнистрим» после того, как она попала под санкции США. Об этом сообщили газета «Коммерсантъ», агентства ТАСС и «Интерфакс».

Так, по данным изданий, в Кыргызстане работу с системой приостановили банки «Компаньон», Finсa, РСК, «Капитал», «Халык» и «Банк Азии». 

В Армении с «Юнистримом» больше не работают «Ардшинбанк» и «Конверс банк». «Эвокабанк» и «Армэкономбанк» продолжают осуществлять переводы через эту систему, но только в рублях или армянских драмах.

В Узбекистане с «Юнистримом» перестал сотрудничать крупнейший в стране «Халк банк», а также «Ипотека банк».

В Казахстане переводы через «Юнистрим» больше не принимает «Казпочта». 

В Грузии свое сотрудничество с системой приостановили TBC bank, Bank of Georgia и Liberty bank. 

В таджикских банках «Ориенбанк» и «Хумо» сообщили, что не делают переводов через «Юнистрим» с 21 июля. В пресс-службе «Амонатбанка» рассказали, что принимают переводы через систему, но проблемы могут быть с исходящими платежами в те страны, где уже введены ограничения.

20 июля банк «Юнистрим» (оператор одноименной платежной системы) попал под американские санкции, введенные в связи с российским вторжением в Украину.

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