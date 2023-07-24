У Останкинского суда Москвы неизвестный облил перцовым газом юристов, активистов и экспертов, приглашенных на заседание по делу «Центра Т». Об этом сообщает «Адвокатская улица».

В разговоре с изданием юристка «Центра Т» Эва Хатэсс связала нападение с профессиональной деятельностью и назвала «особым цинизмом» то, что это произошло около суда.

«На нас напали на выходе из здания суда, прямо у шлагбаума. Когда мы садились в такси, к нам подбежал молодой человек лет двадцати, похожий на ультраправого активиста. […] Он, ни слова не говоря, быстро распылил на нас перцовый баллончик — прямо в глаза всей группе, досталось даже водителю такси. Больше всех пострадала IT-специалистка “Центра Т” Рене – её сильнее всех задело вещество из баллончика», — рассказала Хатэсс «Улице».

Затем нападавший подбежал к самой Хатэсс и два раза прыснул ей газом в лицо, после чего убежал. Хатэсс вызвала скорую и полицию, и написала объяснение о происшествии. ЛГБТ-активист Роберт Лебедев, присутствовавший на заседании, также рассказал «Улице», что «надышался» перцовым газом.

24 июля в Останкинском суде должно было пройти заседание по делу инициативной группы помощи трансперсонам «Центра Т». На нее в прокуратуру пожаловался депутат Госдумы Николай Николаев: он попросил проверить «Центр Т» на предмет «пропаганды» ЛГБТ. Когда на заседания пришли юристы, эксперты-филологи, психиатр и несколько активистов, выяснилось, что оно перенесено на 28 августа.

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