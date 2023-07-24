В исправительной колонии №19 в Иркутской области убит заключенный, который должен был выйти на свободу. Об этом сообщается на сайте ГУФСИН по Иркутской области. Источник издания «Люди Байкала» говорит, что его могли убить из мести за пытки.

По данным ФСИН, утром 22 июля один из осужденных обратился в дежурную часть ИК-19 и признался в убийстве другого осужденного. «Люди Байкала» сообщают, что погибший получил 11 ножевых ранений. По словам источника издания, он был «разработчиком». «Это люди, которые сотрудничают с администрацией в обмен на послабление режима — избивают и насилуют других заключенных, которые с чем-то не согласны. Скорее всего, это была месть за пытки», — сказал собеседник издания.

В ИК-19 приехала группа сотрудников Главного управления ФСИН по Иркутской области. Также на месте работают сотрудники СК.

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