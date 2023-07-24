В ночь на 24 июля Россия снова атаковала Одесскую область. На этот раз беспилотниками. Под удар попала портовая инфраструктура города Дунай. Об этом сообщил глава администрации региона Олег Кипер.

«Четыре часа россияне атаковали порты дронами "Shahed-136". Три дрона уничтожили наши силы ПВО. В результате ночной атаки шесть пострадавших людей», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Кипера, четверых раненых госпитализировали, один из них находится «в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому». У остальных — легкие осколочные ранения и ушибы.

Кипер также сообщил, что один из упавших беспилотников разрушил ангар с зерном. Кроме того, были повреждены резервуары для хранения грузов.

Россия наносит удары по Одессе и области с 18 июля и называет их «ударами возмездия» за недавний взрыв на Крымском мосту. В результате атаки по Одессе в ночь на воскресенье погиб один человек. Еще 22 получили различные ранения, среди них четверо детей.

«Этой ночью российская ракета — а это была Х-22, противокорабельная ракета, — попала в алтарь Спасо-Преображенского собора Одессы. Один из самых ценных соборов Украины», — написал тогда президент Украины Владимир Зеленский, пообещав восстановить собор.

Российские власти утверждают, что в православный собор попала не российская, а украинская ракета ПВО

В результате того удара были повреждены еще не менее 25 памятников архитектуры, так как удар пришелся по историческому центру города, находящемуся под охраной ЮНЕСКО.

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