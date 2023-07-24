Спутниковая компания Maxar Technologies показала новые фотографии базы ЧВК Вагнера в Беларуси. Она находится рядом с городом Осиповичи Могилевской области.

Снимки Maxar опубликовал журналист Кристиан Триберт. В свою очередь, эксперты Американского института изучения войны (ISW) сообщили, что на этих снимках видны «сотни легковых автомобилей, небольших грузовиков и примерно 35 полуприцепов».

«Бойцы ЧВК Вагнера в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины до тех пор, пока у них не появится механизированная техника. Но даже тогда они не будут представлять серьезной угрозы для НАТО», — говорится в отчете ISW.

В середине июля российское Минобороны сообщило, что бойцы ЧВК Вагнера передали ведомству более двух тысяч единиц техники — сотни танков, РСЗО «Град», «Ураган», ЗРК «Панцирь», а также самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и другое вооружение. Кроме того, наемники Евгения Пригожина передали Минобороны более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения.

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