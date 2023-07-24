Рабочие угольного разреза в Кемеровской области устроили забастовку из-за долгов по зарплате

Рабочие «УгольЭкспортТрейд» в Кемеровской области устроили забастовку из-за долгов по зарплате, сообщает издание «Ваш город». Они вышли на митинг рядом с разрезом в надежде пообщаться с руководством, однако никто из начальников к ним не вышел.

Рабочие рассказали журналистам, что работодатель недоплатил им от 100 до 400 тысяч рублей. Они считают, что их руководитель Сергей Кравченко скрывается за границей.

7 июля Следственный комитет начал проверку по факту невыплаты зарплат.

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