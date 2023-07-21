Вратаря футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма избили и ограбили в собственном доме в Париже. Об этом сообщают издания Actu17 и RMC Sport.

В ночь на 21 июня несколько человек ворвались в дом Доннаруммы, избили его самого и его девушку. По словам источника Actu17, неизвестные просто выломали дверь. Итальянского голкипера и его девушку связали, после чего грабители вынесли из дома ценные вещи общей стоимостью около 500 тысяч евро.

Освободится Доннарумме и его девушке удалось только утром. Они добрались до ближайшего отеля. Там сотрудники вызвали полицейских, а футболиста и его девушку отправили в больницу.

Как пишет RMC Sport, Доннарумма получил легкую травму головы. Однако несмотря на это в субботу он отправится в Японию для участия в летнем туре ПСЖ.

Джанлуиджи Доннарумма играет за «Пари Сен-Жермен» с лета 2021 года. За это время он дважды побеждал в чемпионате Франции и один раз в Суперкубке страны. В 2020 году в составе сборной Италии он стал чемпионом Европы.

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