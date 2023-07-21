Похищенный украинский журналист нашелся в российском плену

Журналист украинского информагентства «УНИАН» Дмитрий Хилюк находится в одной из колоний Владимирской области. Об этом сообщает организация «Репортеры без границ» (RSF).

В марте 2022 года во время российской оккупации села Козаровичи в Киевской области Хилюка из находящегося там собственного дома похитили российские военные. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Спустя месяц после похищения ему удалось передать родным короткую записку. «Дорогие родители, я жив. Со мной все в порядке», — говорилось в ней.

По данным RSF, после похищения Хилюка чуть больше года содержали в СИЗО-2 в Новозыбкове Брянской области. 13 мая 2023 его перевели во Владимирскую область. Об этом организации сообщили два анонимных источника. Кроме того, в июне Хилюку удалось передать родным новую записку. «Я здоров. Я вас всех люблю. Передайте УНИАН, что я в тюрьме». — написал он.

Точно установить, в каком именно из 14 учреждений ФСИН во Владимирской области содержится Хилюк, RSF не удалось. Там отметили, что на данный момент наличие украинских заключенных подтверждено в двух из них — ИК-7 Пакино и ИК-6 Мелехово.

За время, прошедшее с момента похищения, родители Хилюка несколько раз обращались в различные российские инстанции с требованием сообщить о местонахождении сына. Однако четкого ответа они так и не получили. Так, 12 января января Следственный комитет России сообщил родным Хилюка, что «не располагает информацией о возбуждении уголовного дела» против него. А 19 января уже российское Минобороны ответило семье Хилюка, что ведомство обязано предоставлять информацию об украинцах, задержанных в ходе российского вторжения, только Международному комитету Красного Креста.

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